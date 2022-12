Un anno di ripartenza questo 2022 che stiamo per salutare. A piccoli passi, anche se un po' acciaccato da due anni difficili, il turismo organizzato ha provato a ricucire i pezzi di un business fortemente messo alla prova da restrizioni e sete di liquidità, lungo raggio ancora parzialmente 'off-limits', a cui sono andati ad aggiungersi scossoni geopolitici e rincari energetici. Dodici mesi ancora molto impegnativi, colmi di speranze e di attese, in primis quella di tornare ai numeri del 2019. Lo dimostrano i temi e le notizie più lette su ttgitalia.com.

Sostegni e bonus

Non stupisce che al top dei temi più cliccati sull'agenzia di stampa ci siano le notizie riguardanti l'accesso ai fondi stanziati a sostegno della distribuzione, dell'hotellerie e di altri comparti centrali dell'industria dei viaggi italiana.



Regole di viaggio

Sempre alto nel 2022 è stato l'interesse dei nostri lettori per le regole di viaggio nei vari Paesi del mondo. Particolare l'attenzione verso le mete di lungo raggio, come gli Stati Uniti, tornati al centro delle mappe turistiche del mercato italiano la scorsa estate; l'Australia, grazie al lancio di voli diretti dall'Italia; e l'Asia, sogno proibito degli operatori in questi anni di Covid.



