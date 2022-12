Ponti e festività: il 2023 sarà un anno fortunato

Un anno di ponti e festività che cadono in date favorevoli. Sarà così questo 2023 che sta arrivando e lo dimostra fin dalle sue prime battute.

Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, cade infatti di venerdì e consente di vivere tutta le serenità di un weekend lungo per concludere il periodo delle feste di Natale. A febbraio le scuole chiudono il 20 e 21, per due giorni di vacanze di Carnevale, un lunedì e martedì, mentre a Milano le vacanze di Carnevale saranno giovedì e venerdì.



Niente feste a marzo, ma ad aprile, a parte Pasqua e Pasquetta il 9 e il 10, il 25 aprile cadrà di martedì: con un solo giorno di ferie si potranno avere 4 giorni di riposo.



Le festa dei lavoratori del 1 maggio quest’anno cade di lunedì, regalando un altro weekend lungo di 3 giorni. Anche il 2 giugno, festa della Repubblica, regala un altro weekend lungo: quest’anno cade di venerdì, attaccandosi così al sabato e alla domenica. A Roma la festa di San Pietro e Paolo il 29 giugno cade di giovedì e anche in questo caso, con 1 solo giorno di ferie, ci si può concedere una pausa di 4 giorni.



Ferragosto cade di martedì, e con solo 1 giorno di vacanza il 14 ci si può fermare per 4 giorni. Niente feste a settembre e ottobre, e la festa di tutti i Santi cade di mercoledì: chi può aggiungere due giorni di vacanza avrà un bel periodo di vacanza.



A dicembre la festa dell’Immacolata, l’8, cade di venerdì, con un weekend lungo assicurato. Per chi lavora a Milano, è festa anche il 7 dicembre, Sant’Ambrogio, per 4 giorni di riposo. Natale e Santo Stefano saranno lunedì e martedì, e anche in questo caso ci saranno quindi 4 giorni di vacanza consecutivi.