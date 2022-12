Unwto: ai 'Best Tourism Villages' premiati Isola del Giglio e Sauris-Zahre

Doppio colpo italiano per la seconda edizione dei ‘Best Tourism Villages’ organizzato dall’Unwto. Nell’elenco dei migliori villaggi turistici figurano infatti sia l’Isola del Giglio in Toscana sia Sauris-Zahre in Friuli Venezia Giulia.

Sono in tutto 32 dislocati in 18 Paesi i borghi che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento dall’Organizzazione mondiale del turismo e che ora prenderanno parte al network globale dedicato. A febbraio è prevista poi la premiazione ufficiale.



Soddisfazione è stata espressa dal ministro del Turismo Daniela Santanchè, che ha sottolineato come si tratti di un “riconoscimento internazionale a due borghi che rappresentano l’eccellenza turistica italiana e che sono l’occasione per rafforzare la strategia di promozione del Paese a partire da luoghi meno noti ma che rappresentano l’Italia più autentica”.



A completare il risultato il borgo di Otricoli (Umbria) è stato selezionato per partecipare al “Best Tourism Village Upgrade Programme”, programma di supporto dall'Organizzazione che accompagnerà 20 delle località candidate in un percorso volto al pieno raggiungimento dell’eccellenza.