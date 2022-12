I 50 volti, noti e meno noti, che in qualche modo hanno contribuito a ridare fiato al comparto turistico nel corso del 2022: sono i 50 personaggi dell’anno di TTG Italia, presentati dal direttore, Remo Vangelista, in poche incisive battute che riassumono le motivazioni che hanno portato alla loro scelta e gli eventi che ne hanno guidato l’attività.

Raccontanti in rigoroso ordine alfabetico, occuperanno la parte centrale dello Yearbook, il TTG Magazine in distribuzione e online nella digital edition lunedì 19 dicembre.

L’ultima edizione dell’anno riporta inchieste e approfondimenti su alcuni dei temi che hanno caratterizzato il 2022, dalle difficoltà registrate dalle agenzie di viaggi sul tema dei collegamenti aerei, alla chiusura dei bilanci dei tour operator.



Appuntamento a lunedì 19 dicembre con un numero da collezione.