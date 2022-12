Nasce Pnrr Imprese Trentine, strumento per lo sviluppo economico

Trentino Sviluppo ha lanciato Pnrr Imprese Trentine, nuovo servizio che fornisce alle aziende del territorio una selezione delle migliori opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e da altri strumenti di finanza agevolata.

L’iniziativa, si legge su Hotelmag, è stata promossa dalla Provincia autonoma di Trento, con l’obiettivo di supportare la crescita economica fornendo al tessuto imprenditoriale uno strumento per sfruttare le risorse messe a disposizione dall’Unione europea e dal Governo nazionale. Trentino Sviluppo è stato così incaricato di attivare un servizio informativo per aiutare le aziende del territorio a intercettare le risorse.



Pnrr Imprese Trentine, realizzato in collaborazione con Deloitte, invia, ogni 15 giorni, un report di approfondimento sui bandi attivi accompagnato da una sintesi che mette in evidenza le principali opportunità e anticipa i bandi in uscita.



L'articolo completo è disponibile su Hotelmag a questo link