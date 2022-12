Ponte dell’Immacolata, Santanchè: “Il turismo è traino per economia italiana”

Il turismo è trainante per l’economia italiana. Lo dice Daniela Santanchè, ministra del Turismo, commentando i dati di previsione sul ponte dell’Immacolata resi noti da Federalberghi.

“I dati emersi dall’indagine condotta da Federalberghi sul ponte dell’Immacolata mettono in luce, ancora una volta, quanto il turismo sia trainante per l’economia italiana e sottolineano un importante driver nelle scelte degli italiani: la maggioranza, infatti, sceglie proprio il Belpaese per trascorrere le proprie vacanze” dice Santanchè.



Una particolare attenzione la ministra la dedica proprio al turismo interno. “Optare per il turismo interno, quello di prossimità, significa non solo (ri)scoprire l’Italia più autentica, più vera, fatta di tanti luoghi meravigliosi che stanno proprio qui, dietro l’angolo, e che troppo spesso sono stati trascurati in favore di mete in apparenza più vistose e attraenti; significa anche, e soprattutto, alimentare le tante realtà – piccole e grandi – che contribuiscono sensibilmente allo sviluppo dell’intera industria nazionale del turismo".





"Significa creare lavoro e occupazione, generare valore per l’Italia, per la nostra economia, e sostenere quella che dobbiamo e vogliamo impegnarci a rendere la prima azienda della nostra nazione: il turismo" conclude la ministra.