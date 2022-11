Ivana Jelinic (nella foto) è il nuovo amministratore delegato di Enit. Come anticipato da TTG Italia nei giorni scorsi, Jelinic, presidente di Fiavet nazionale dal 2018, è stata scelta dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che l’ha appena ufficialmente designata, ed è la donna più giovane ai vertici dell’Enit.

Ha iniziato prestissimo la sua carriera, maturando una lunga esperienza e un background radicati nel settore turistico.

“Ringrazio il ministro Daniela Santanchè per la fiducia che ha riposto in me - dichiara Jelinic - affidandomi un ruolo così strategico e delicato che mi onora, mi carica di responsabilità e che rappresenta una sfida prestigiosa e avvincente. Quando in Umbria è nato il mio primo progetto di incoming su base regionale scommettemmo su un gruppo di agenzie che volevano superare il concetto della microdimensionalità. Mi piace immaginare che anche il lavoro che andrò a sviluppare in Enit - raccogliendo il testimone di Roberta Garibaldi - possa amplificare le potenzialità e il valore del turismo italiano e del brand Italia. Ce la metterò tutta con la passione e lo spirito di squadra che mi hanno accompagnato fino ad oggi”.