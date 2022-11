Si tinge di giallo la questione dell’innalzamento a 5mila euro del tetto al contante, uno dei provvedimenti più discussi e anche contestati previsti del Decreto Aiuti quater: nell’ultima bozza sarebbe infatti sparito il comma contenente il testo relativo a questo provvedimento.

Secondo quanto anticipato da La Stampa, il testo visionato dal quotidiano sarebbe privo del tema, anche se viene puntualizzato che questo non sarebbe ancora andato alla firma del presidente Mattarella e, di conseguenza, non sarebbe ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi passibile di ulteriori modifiche.



A stretto giro di posta è poi arrivato il chiarimento da parte della Lega: secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore il provvedimento ci sarà ma sarà inserito nella manovra di Bilancio invece che nel decreto