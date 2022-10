Governo Meloni e le previsioni dei network sul prossimo TTG Magazine

Il nuovo Governo inizia a muovere i primi passi e il neo ministro Daniela Santanchè si prepara ad accogliere le richieste del mondo del turismo. Sul tappeto una serie di argomenti spinosi, resi ancor più urgenti dal caro energia, dall’inflazione galoppante e dalla guerra in Ucraina.

Su TTG Magazine del 31 ottobre, in distribuzione e online sulla digital edition, gli operatori chiedono al ministro una maggiore attenzione ai bisogni della filiera, in modo particolare per quanto riguarda l’outgoing. Ma invocano anche una nuova politica per favorire le assunzioni e un maggior sostegno alle imprese fiaccate da due anni di pandemia.



Sul numero in uscita lunedì prossimo si parlerà anche di previsioni sull’andamento della prossima stagione stilate dai network e di strategie con le quali gli albergatori stanno rispondendo all’innalzamento dei costi.

E ancora, un focus speciale sui mercatini di Natale, che finalmente tornano a rappresentare una buona fonte di entrate per le agenzie di viaggi



Appuntamento quindi a lunedì per il prossimo numero di TTG Magazine.