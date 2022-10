Green pass: la posizione del neo ministro della Salute Schillaci

Cosa ne sarà del Green Pass ora che c'è un nuovo Governo? Come ricorda Il Mattino, il neo Ministro della Salute, Orazio Schillaci, rettore dell’Università Tor Vergata, intervenendo sulla certificazione verde a Unomattina un anno fa, aveva detto: “Credo che bisogni dare un messaggio positivo, perché è straordinario che oltre il 90% degli studenti universitari si siano liberamente fatti vaccinare. Questo è molto importante. Se noi guardiamo ai dati epidemiologici, gran parte dei decessi nelle situazioni più gravi di questa pandemia riguardano gli over 50. Quindi il fatto che dei ragazzi, media ventenni, abbiano con grande senso civico capito l’importanza per gli altri della loro vaccinazione è un dato di fatto importante".

E ancora: “Il green pass rimane uno strumento indispensabile per assicurare la sicurezza all’interno delle aule universitarie”.



Il futuro è però ancora tutto da scrivere e molto dipenderà anche dall’andamento dell’epidemia.