La condizione di caldo anomalo che sta interessando tutta Italia spinge ancora una volta a ipotizzare il posticipo della riapertura delle scuole.

L’annoso dibattito, già affrontato in diverse sedi, darebbe la possibilità agli operatori turistici di allungare la stagione e a molte strutture turistiche e stabilimenti balneari di ritardare la chiusura.

A riportare i riflettori sulla questione è Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari Italia, che come riporta Adnkronos ha sottolineato i nuovi scenari aperti da cambiamento meteo e innalzamento delle temperature.

"Con l'inizio delle scuole noi iniziamo a smontare le strutture - spiega Licordari ad Adnkronos, sottolineando che "gli stabilimenti chiudono. Si tratta di una lacuna perché per allungare la stagione turistica occorre creare le condizioni" ad esempio posticipando il ritorno in classe.



"Capisco che le scuole rappresentano per le famiglie anche un aiuto per la gestione dei figli, ma queste temperature ci fanno capire che si potrebbe creare un flusso turistico importante e di rilievo per la nostra economia e il Pil". Se è vero, come dicono gli scienziati, che “l'Italia potrebbe diventare il Paese 'tropicale' del Mediterraneo bisogna porre la questione".



"Lo stesso ministero del Turismo - continua Licordari - sia considerato un ministero di serie A e non di serie B. Noi auspichiamo che venga indicata come ministro una figura che abbia esperienza nel settore: sia fatta una scelta non per occupare una casella, ma in base alla competenza ed esperienza nel settore".