Il report dedicato a TTG Travel Experience sul prossimo numero di TTG Magazine

Tre giorni di business entusiasmante e di grande fermento del mercato raccontati in TTG Report. Sarà in distribuzione e online sulla Digital edition di TTG Magazine da lunedì 24 ottobre il numero speciale interamente dedicato a TTG Travel Experience, SIA e SUN che si sono tenuti dal 12 al 14 ottobre in Fiera a Rimini.

Ventiquattro pagine con analisi, resoconti, interviste, immagini i momenti più salienti della tre giorni riminese, le notizie di mercato più importanti tra quelle emerse tra i padiglioni. Si spazierà dal convegno di apertura con i temi emersi, la presentazione della nuova edizione della Vision, che traccia la rotta del futuro del turismo, e la premiazione di TTG Star – Personaggio dell’anno. E ancora i principali attori del mercato che sono accorsi in massa in fiera, chiusa con una crescita dei visitatori del 25 per cento rispetto all’edizione passato.



Appuntamento quindi a lunedì per il numero speciale di TTG Magazine TTG Report.