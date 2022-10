Il Veneto monetizza il credito d’imposta degli hotel attraverso Veneto Sviluppo Spa

Il Veneto scende in campo per sostenere il settore turistico-alberghiero grazie a un protocollo di intesa per la monetizzazione dei crediti di imposta a favore delle imprese ricettive.

La proposta, che arriva dall’assessore al Turismo Federico Caner e quello al Bilancio Francesco Calzavara, si sviluppa con un protocollo d’intesa fra Regione del Veneto, la finanziaria regionale Veneto Sviluppo Spa e le organizzazioni imprenditoriali regionali maggiormente rappresentative del settore turismo.



“Questo protocollo – spiega Caner - nasce dal confronto e dal coinvolgimento delle associazioni di categoria del settore turistico e di quanti promuovono misure di sostegno del credito agevolato. Monetizzare i crediti di imposta significa sostenere le nostre imprese e la loro competitività nel mercato. Grazie alla misura del PNRR dedicata al turismo le strutture turistico-ricettive del Veneto potranno ricevere, al termine delle procedure tuttora in corso, nel triennio 2023-2025, significativi contributi per il finanziamento di lavori di ammodernamento ed efficientamento, fondamentali per aumentare qualitativamente l’offerta turistica di uno dei territori italiani più ricchi di attrattive”.



L’obiettivo è la conoscenza della possibilità di monetizzare i propri crediti fiscali, oltre che con il sistema bancario, anche per il tramite della finanziaria regionale Veneto Sviluppo Spa.



“La Regione, per il tramite di Veneto Sviluppo, consentirà alle imprese di trasformare il credito di imposta in liquidità prontamente utilizzabile per l’estinzione del debito eventualmente contratto per finanziare gli interventi o per qualunque altra esigenza aziendale” spiega Calzavara.



“Si tratta di un supporto diretto ad uno dei settori strategici per l’economia della Regione, per un ammontare stimato di oltre 35 milioni di euro nel triennio, e nasce da un’idea di Phinance Partners SpA che già in passato ha collaborato con Federalberghi per consentire alle strutture turistiche lo smobilizzo di crediti di imposta”.