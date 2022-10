SIA e SUN, in fiera spazio all'innovazione

L’edizione 2022 di TTG Travel Experience si è chiusa nel segno della fiducia, a cominciare dai numeri, che hanno sancito un incremento del 25 per cento nel numero dei visitatori professionali rispetto al 2021.

Il mercato ha risposto positivamente al richiamo della 59ª edizione di TTG, che si è svolta insieme al 71ª SIA e alla 40ª SUN.

Anche SIA e SUN hanno evidenziato il successo delle formule proposte, con alcune novità.

SIA Hospitality Design è stata caratterizzata dall´ingresso, per la prima volta, della filiera del turismo outdoor, sempre più vicina all´hôtellerie per standard di forniture e moduli abitativi. Una tendenza, quella della convergenza tra ospitalità alberghiera e mondo del camping e del glamping che è stata ulteriormente ribadita dall´accordo di collaborazione siglato da IEG e FAITA Federcamping, e che ha trovato un´esaustiva rappresentazione della mostra The Ne[s]t´, dedicata proprio al segmento glamping.



Dal canto suo, SUN Beach&Outdoor Style ha offerto ai visitatori un programma ricco di novità per le imprese e gli stabilimenti balneari: dalla progettazione all´allestimento, dagli arredi alle tecnologie, dalle soluzioni innovative alle ultime tendenze per il settore. Tra il fitto calendario di eventi, spicca la premiazione ´Best Beach 2022, gli oscar delle spiagge italiane´ a cura di Mondo Balneare. Tra gli stabilimenti balneari premiati, il Lido Ficò di Marina Marittima, in Salento, è il migliore stabilimento balneare dell´estate 2022 e il Lido Addaura, a Palermo, come migliore struttura di design.



TTG, SIA e SUN si sono svolte in contemporanea a IBE – Intermobility & Bus Expo e a Superfaces.