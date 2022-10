TTG Travel Experience 2022 chiude i battenti con numeri in impennata. Con una crescita del 25 per cento di visitatori professionali rispetto al 2021, TTG, SIA e SUN hanno segnato un risultato fondamentale nella ripresa del travel.

La risposta del mercato globale presente alla 59ª edizione di TTG, assieme al 71ª SIA e alla 40ª SUN, conferma che la vacanza è la nuova commodity. Gli operatori professionali hanno ripreso a creare valore, in linea con le nuove aspettative dei viaggiatori, sia nel segmento leisure, sia in quello business. Il successo dell´edizione 2022 conferma che il viaggio è un bene su cui le persone investono, perché genera arricchimento culturale, benessere fisico, accrescimento delle persone e lo fa in modo immediato e senza vincoli, ‘unbound’ come sottolinea il tema scelto per il 2022. Un successo confermato anche dalla grande visibilità mediatica dell´appuntamento che tra radio, tv, media on line e off line ha superato i 260 milioni di contatti lordi.



Mille i buyer esteri giunti da 50 Paesi, per la maggior parte provenienti da Usa, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Sud America e Canada e 20 le Regioni presenti in qualità di espositori alla fiera di Rimini. Tornano anche le destinazioni straniere: 60 i Paesi che hanno presentato la propria offerta nei padiglioni della fiera.



Con 2mila 200 brand espositori, TTG, SIA e SUN si sono confermati inoltre la piattaforma di comunicazione leader in Italia per l´incoming e l´outgoing. Particolarmente ricco il panel dei convegni: oltre 200 gli eventi con più di 250 speaker ospitati nelle sette Arene. Assieme alle più rappresentative associazioni di categoria, IEG ha costruito un calendario di incontri di alto profilo scientifico e professionale per comprendere e immaginare nuove proposte di viaggio sul circuito retail.

A conclusione di un’edizione di successo, IEG dà appuntamento al prossimo anno, dall´11 al 13 ottobre 2023.