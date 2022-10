Intesa Sanpaolo Rent Foryou e Crippaconcept: accordo per il noleggio

Intesa Sanpaolo Rent Foryou, società del Gruppo Intesa Sanpaolo attiva nel mercato del noleggio operativo, e Crippaconcept, hanno definito un accordo nel corso di TTG, SIA e SUN per una nuova proposta di noleggio lungo termine finalizzato alla riqualificazione delle "mobile home" e tende lodge prodotte da Crippaconcept per il turismo all’aria aperta.

Crippaconcept farà leva sugli strumenti innovativi del noleggio di Intesa Sanpaolo Rent Foryou, per il segmento business del camping e delle strutture ricettive open air, dalle grandi aziende, alle piccole e medie imprese italiane e internazionali, rispondendo così alle crescenti esigenze del mercato per cogliere i vantaggi del ntl.



La partnership rafforza ulteriormente l’impegno comune avviato nel 2021 per diffondere soluzioni in grado di offrire i migliori strumenti di accompagnamento alle imprese del settore ricettivo all’aria aperta per far fronte alle esigenze derivanti dall’emergenza sanitaria prima ed ora dalla crisi energetica. L’accordo offre in particolare soluzioni innovative di noleggio per la riqualificazione delle strutture che sono beni strumentali sempre più essenziali per offrire una Vacanza glamping.



“Siamo in grado così di offrire ai clienti soluzioni innovative per i problemi vecchi e nuovi che aziende e imprese si trovano ad affrontare quotidianamente e che il tempo attuale sta rendendo sempre più complessi nell’auspicata ripresa nazionale generale" spiega Sergio Redaelli, amministratore Crippaconcept.



Per le aziende clienti di Crippaconcept questo accordo rappresenta una occasione in più per accedere a soluzioni che non impegnano liquidità e per disporre di strumenti innovativi nel segno della sostenibilità e della riqualificazione all'evoluzione delle tendenze e degli ingenti investimenti necessari dall’epoca pandemica.



"Il noleggio a lungo termine è un fattore strategico per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle aziende del turismo, un settore che Intesa Sanpaolo Rent Foryou vuole sostenere nel suo percorso di crescita dimensionale e qualitativa al fine di favorire ulteriormente l'attrattività del nostro Paese" conclude Gabriele Ronco, a.d. di Intesa Sanpaolo Rent Foryou.