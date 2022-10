Garavaglia sul Fondo Garanzia Turismo: “Ottima notizia; la norma voluta da noi”

“La determinazione del Ministero del Turismo ha reso possibile, prima l’introduzione della norma, poi l’operatività della sezione ‘Turismo’ nel Fondo di garanzia da parte del Mediocredito centrale: un’ottima notizia per tutti gli operatori del settore”.

Così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia commenta la notizia, resa nota venerdì, che da oggi, 10 ottobre, sarà operativa la Sezione Speciale Turismo del Fondo di Garanzia per le pmi.



Istituita dal Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia nell’ambito del Pnrr, con una dotazione di 358 milioni di euro fino al 2025, la sezione sarà gestita da Mediocredito Centrale (istituto bancario partecipato al 100% da Invitalia Spa), per conto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Turismo e faciliterà l’accesso al credito agli imprenditori che gestiscono un’impresa esistente o ai giovani che intendono avviare una propria attività nel settore turistico.



“Non posso che apprezzare finalmente il varo di uno strumento a disposizione di uno dei settori più dinamici della nostra economia - dice ancora Garavaglia -. Proprio per venire incontro alle esigenze del settore, il Ministero ha centrato gli obbiettivi del Pnrr in linea con la tabella di marcia”.