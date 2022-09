Scomparso Paolo Dello Strologo, ex presidente di Gartour

È venuto a mancare Paolo Dello Strologo, per anni volto di Gartour, società romana attiva nell'incoming e da lui guidata fino al 2017.

L'azienda, in oltre venti anni di attività, era arrivata a contare dieci sedi in tutto il mondo, di cui tre in Cina. Poi erano arrivate le difficoltà e nel 2017 il passaggio a Destination2Italia, società controllata di Destination Italia, con il tentativo di rilancio.



Negli ultimi anni Dello Strologo si era dedicato a Welcome Systems Group, azienda del ricettivo di cui era general director. Il direttore e la redazione di TTG Italia esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia, ai colleghi e agli amici. A. D. A.