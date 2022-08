Tassa di soggiorno, la più cara del mondo è a Honolulu

La tassa di soggiorno più cara al mondo è quella imposta da Honolulu, alle Hawaii, con 51,70 dollari a notte. Le isole americane prevedono, infatti, un’imposta pari al 10,25%, e a questo Honolulu ha aggiunto un ulteriore 3% di supplemento.

La lista delle città con la tassa di soggiorno più cara del mondo è stata stilata da Money.co.uk, come riporta Usa Today: l’Italia, per quanto non sia particolarmente economica, ne esce bene in confronto con altre destinazioni.



È negli States, infatti, che si registrano le tariffe più elevate per l’imposta di soggiorno: a Los Angeles si applica una tassa soggiorno uguale al 12% del prezzo della camera, quindi circa 23,49 dollari a notte; Orlando, la città dei parchi, ha costi meno elevati, con un 6% di tassazione, per 11,40 euro a notte.



In Europa, la palma della città più cara va ad Amsterdam, con un tassa di soggiorno del 7% sul prezzo a camera a cui è stato aggiunto un contributo di 3 euro a persona a notte.



In Italia, Firenze risulta la più cara, con un contributo che parte da 4,50 euro per un hotel tre stelle e attiva a 5 euro a notte per i 5 stelle.