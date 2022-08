È di 22,6 miliardi di euro la spesa per la vacanza degli italiani nell’estate del 2022, con un aumento del 16% rispetto all’anno precedente.

I 35 milioni di italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno nell’estate 2022, in aumento del 4% rispetto allo scorso anno, hanno speso in media 645 euro per persona. Il 43% dei turisti è restato comunque al di sotto dei 500 euro di spesa e un analogo 43% tra i 500 ed i 1000 euro, il 13% tra i 1000 ed i 2000 euro, mentre solo un 1% ha superato questo limite.



Lo dice il bilancio tracciato da Coldiretti-Ixè in occasione del primo controesodo dell’estate.



Agosto è scelto da quasi di due italiani su tre (63%) che hanno deciso di andare in vacanza quest’ estate e si conferma quindi come il mese di gran lunga più gettonato nonostante i listini più elevati, gli affollamenti e il traffico.



Se aumenta la spesa, per contro è ancora distante la durata media delle vacanze pre-pandemia: per la maggioranza degli italiani in viaggio (53%) la durata della vacanza è inferiore alla settimana mentre per quasi un italiano su tre (30%) è compresa tra 1 e 2 settimane. La durata media della vacanza è di 9,8 giorni, ancora distante dagli oltre 11 giorni del periodo pre-pandemia, anche se in risalita rispetto al biennio precedente segnato dal Covid.