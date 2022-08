Vuole lasciare un segno profondo del suo passaggio nel rinato Ministero del Turismo Massimo Garavaglia. Così ha deciso di convocare il mondo che ruota intorno al comparto a una due giorni di confronto per fare il punto sullo stato di salute e sull’evoluzione dell’industria turistica nazionale.

Il 28 e 29 ottobre è stata quindi indetta la 1° Conferenza Nazionale Programmatica del Turismo che si terrà a Chianciano Terme, un evento fortemente voluto dal ministro a cui parteciperanno i principali stakeholders di settore a livello nazionale e internazionale.



La Conferenza rappresenterà un momento di riflessione sull’evoluzione dell’industria del turismo nazionale da cui deriveranno indicazioni per le politiche che troveranno spazio nel Piano Strutturale (PST), che il Ministero dovrà presentare entro il termine di questo anno.



I temi che verranno approfonditi a Chianciano andranno dalla sostenibilità economica ed ambientale al complesso mondo del lavoro nel turismo, dalle governance territoriali all’inquadramento normativo europeo.



In parallelo alla Conferenza, all’interno dello storico Parco Acquasanta di Chianciano, si svolgeranno incontri territoriali organizzati da Enit, sui temi dell’enogastronomia come volano turistico.



Previste molte iniziative itineranti anche all’interno del comune di Chianciano Terme per l’evento, che prevederà centinaia di presenze tra i principali operatori turistici italiani e coinvolgerà sponsor di levatura internazionale.