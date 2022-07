Il primo hotel spaziale sarà in orbita dal 2025

Due stazioni spaziali con hotel per turisti da lanciare entro il 2027. È questo il piano di Orbital Assembly, società che sta creando il primo business park spaziale al mondo, composto da uffici e alloggi turistici di lusso.

Il piano della compagnia è quello di lanciare la prima stazione, Pioneer, entro il 2025: qui potranno trovare alloggio 28 persone, mentre con la stazione successiva, Voyager, si arriverà a una capacità di 400 pax, si legge su Preferente.



Le stazioni metteranno anche a disposizione uffici, laboratori e luoghi di ricerca, ma ci sarà comunque spazio anche per i turisti spaziali, che si troveranno in strutture dotate di gravità, per combattere i problemi fisici che l’assenza di gravità può creare per soggiorni lunghi nello spazio.