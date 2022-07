Entro ottobre nascerà la banca dati dell’offerta extralberghiera. Lo ha annunciato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in un incontro con le organizzazioni del turismo online.

“Entro ottobre avremo la banca dati dell’offerta extralberghiera - ha annunciato il ministro -. Sarà il principale strumento contro il fenomeno dell’abusivismo. Chi offre soluzioni ricettive non in regola fa concorrenza sleale a chi è in regola”.



Anche le organizzazioni hanno convenuto con le misure messe in campo dal Ministero per quanto riguarda il sistema di regolamentazione del settore degli affitti brevi.



Secondo Garavaglia, “il fenomeno degli abusivi non si risolve con soluzioni a macchia di leopardo. Servono regole certe su tutto il territorio nazionale”



Durante l’incontro il ministro ha ricordato che il Ministero è stato “promotore dell’ordine del giorno approvato al Decreto Aiuti che invita il governo a coordinarsi con le Regioni per definire misure da applicare a livello territoriale”.