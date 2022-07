Contro la crisi estiva del personale di servizio bisogna applicare sei regole d’oro. Le hanno individuate il World Travel and Tourism Council e la European Travel Commission con l’obiettivo di far fronte a 1,2 milioni di posti lavoro vacanti.

Come riporta Hosteltur, la prima soluzione consiste nell’agevolare la mobilità del lavoro sia dentro che fuori ciascun Paese, rafforzando la collaborazione internazionale per la fornitura di visti e permessi di lavoro.

Alle aziende è consigliato promuovere, in caso di persistenti misure restrittive, il lavoro flessibile e a distanza, mentre l’attrattiva del settore va rafforzata fornendo ammortizzatori sociali, ma evidenziando anche eventuali opportunità di crescita.



La collaborazione pubblico-privato deve invece puntare alla formazione dei dipendenti per perfezionarne le competenze, oltre che per reimpiegarli in nuove posizioni. Cruciale infine il ruolo della digitalizzazione per migliorare le operazioni quotidiane, la mobilità e la sicurezza transfrontaliera.



“Attrarre e trattenere i talenti - ha dichiarato Luis Arujo, presidente Etc - è una delle maggiori sfide per il settore e richiede soluzioni coordinate e basate sul rapporto pubblico-privato”.

Alberto Caspani