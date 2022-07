Su Airbnb la villa della famiglia Corleone per i 50 anni de ‘Il Padrino’

Il 2022 segna il 50esimo anniversario dell’uscita di un film che ha fatto la storia del cinema, Il Padrino. E per celebrare l’evento Airbnb mette a disposizione per il mese di agosto la possibilità di effettuare un soggiorno nella leggendaria villa usata nel film come dimora della famiglia Corleone.

Si tratta di una struttura del 1930 situata a Staten Island che si sviluppa su 1.000 metri quadrati e dispone di cinque camere e sette bagni, oltre a una grande piscina di acqua salata, una taverna con pub, una sala giochi e una palestra.



(Photocredit Marc McAndrews)