Stop alle telefonate dai call center: ora è possibile anche sui cellulari

Stop alle chiamate indesiderate dei call center. La possibilità verrà estesa, a partire dal prossimo 27 luglio, anche ai numeri di cellulare, presenti o meno sugli elenchi telefonici disponibili al pubblico.

Tutte le linee, quindi, potranno essere iscritte al registro pubblico delle opposizioni esercitando quindi il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali per attività di telemarketing. Per accedere al servizio, gratuito, sarà sufficiente compilare un modulo direttamente sul portale del gestore del servizio.



L’operazione determinerà anche l’annullamento di tutti i consensi dati in precedenza e la cessione a terzi dei propri dati. Per le società che non rispetteranno i divieti sono previste multe fino a 20 milioni di euro oppure per le multinazionali il 4 per cento del fatturato dell’anno precedente.