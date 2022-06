Fondo Unico Turismo, il ministro Garavaglia attiva l'atto di programmazione

Con un doppio decreto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha attivato l’atto di programmazione del Fondo Unico Turismo di parte corrente ed in conto capitale. Il documento è stato inviato alle Regioni.

“Per il 2022 il fondo di parte corrente ammonta a 36.920.000 euro (80% dei fondi a disposizione per il 2022) – informa una nota del Ministero -. Prevede contributi economici per iniziative promosse da operatori pubblici a favore di interventi per eventi e manifestazioni sportive, culturali e religiosi. Il fondo in conto capitale ammonta a 36.000.000 euro (80% dei fondi a disposizione per il 2022). Prevede il finanziamento di spese per investimenti riguardanti la realizzazione di interventi e opere per migliorare la fruibilità e accessibilità dei luoghi di interesse turistico”.



Il fondo portà essere utilizzato da amministrazioni territoriali, enti pubblici, istituti per la gestione del demanio pubblico, concessionari di beni pubblici di interesse turistico; istituti religiosi ed enti di culto e gli interventi potranno riguardare eventi e manifestazioni sportive, culturale e religioso.