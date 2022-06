Il consiglio dei ministri ha deciso di prorogare l’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi di trasporto, nella sanità e nelle Rsa fino al 30 settembre.

Come riportato dal Sole 24Ore, l’unica eccezione, ancora al vaglio come richiesto dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, potrebbe riguardare i collegamenti aerei, per i quali Garavaglia avrebbe chiesto di attendere le decisioni sul tema a livello europeo. Per la decisione sarebbe infatti necessaria una valutazione sulla compatibilità con le regole degli altri Paesi.



Da oggi invece si dice addio alle mascherine nei teatri, cinema ed eventi sportivi e musicali al chiuso.

Come previsto, stop alle mascherine obbligatorie, che saranno solo raccomandate, anche agli esami di maturità e terza media.

Intanto nello scenario epidemiologico in evoluzione è atteso un aumento dei contagi per effetto delle sottovarianti di Omicron BA.4 e BA.5 in Europa. “Queste varianti diventeranno dominanti in tutta l’Ue probabilmente con conseguente aumento dei casi di Covid nelle prossime settimane - mette in allerta il Centro europeo per il controllo delle malattie Ecdc - ma non ci sono prove che siano associate a una maggiore gravità dell’infezione”.