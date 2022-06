Le prenotazioni globali di voli hanno superato i livelli pre-pandemia e in questa frenesia di tornare a viaggiare dopo gli anni di stop l’Italia risulta essere al 3° posto tra le destinazioni più popolari tra i turisti europei dopo Spagna e Regno Unito.

Lo dice il Mastercard Economics Institute nel suo nuovo studio Travel 2022: Trends and Transitions.



Secondo quanto emerge dai risultati della ricerca, se le tendenze delle prenotazioni dei voli continueranno al ritmo attuale, si stima che nel 2022 a scegliere i viaggi aerei saranno circa 1,5 miliardi di passeggeri in più a livello globale rispetto allo scorso anno, di cui 550 milioni solo tra i cittadini europei.



La spesa globale per le crociere ha guadagnato 62 punti percentuali da gennaio a fine aprile, pur rimanendo al di sotto dei livelli del 2019. I viaggi in autobus sono invece tornati ai livelli pre-pandemia, mentre la spesa per gli spostamenti in treno rimane inferiore del 7%. Parallelamente, i viaggi in auto non perdono il loro fascino, con la spesa per pedaggi e noleggio auto in aumento rispettivamente di quasi il 19% e il 12%.



Esperienza al top

Le spese durante il viaggio sono sempre più dedicate alle esperienze a discapito dei beni materiali: il ritorno dell’economia dell’esperienza si conferma un trend a livello globale – con una spesa esperienziale del 34% superiore ai livelli del 2019.



Anche in questo l’Italia riveste un ruolo di grande rilievo: la spesa dei turisti internazionali per esperienze, che comprendono parchi divertimento, musei, concerti e altre attività ricreative, è cresciuta del 68%, mentre quella per l’acquisto di beni materiali, seppure in crescita, sale del 23%.



La spinta alla ripresa dei viaggi, dice lo studio Mastercard, è stata data dall’allentamento delle restrizioni legate alla pandemia e alla sensazione di poter tornare a viaggiare con meno preoccupazioni. Tra i maggiori ostacoli, invece, vi è l’inflazione, in quanto si stima che nel 2022 i redditi aumenteranno più lentamente dei prezzi al consumo di beni e servizi nella maggior parte dei Paesi presi in esame.



“La ripresa del settore dei viaggi si trova oggi a dover affrontare sfide e opportunità al tempo stesso. Si riscontra che un allentamento delle restrizioni legate alla pandemia si rivela fondamentale per l’intero settore travel - ha detto Michele Centemero, country manager Italia di Mastercard -. In questo contesto, nonostante rimanga molta incertezza, la volontà della comunità globale di tornare alla normalità e di recuperare il tempo perso sono senza dubbio elementi favorevoli alla ripresa del settore fondamentale per l’economia del nostro Paese”.