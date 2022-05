Federalberghi: per il ponte del 2 giugno giro d'affari da oltre 5 miliardi e mezzo

Circa 13 milioni di italiani in viaggio per il ponte del 2 giugno, la maggioranza dei quali sceglie di restare in Italia. Mare, montagna, parchi, città d’arte e bellezze naturali le destinazioni prescelte, possibilmente vicine alla propria regione di appartenenza. In testa alla classifica, inoltre, un forte bisogno di relax, distrazione e divertimento.

È la fotografia del movimento turistico degli italiani in occasione della Festa della Repubblica, secondo l’indagine previsionale della Federalberghi realizzata con il supporto di Acs Marketing Solutions.



