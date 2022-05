Fipe-Confcommercio: fino a 13 milioni in viaggio per il ponte del 2 giugno

Circa nove milioni di italiani che già hanno programmato il proprio viaggio e altri quattro milioni di indecisi. Sono queste le previsioni di Fipe-Confcommercio per il prossimo ponte del 2 giugno, visto come un vero e proprio banco di prova in vista delle vacanze estive.

Secondo le rilevazioni effettuate dall’Osservatorio Confcommercio-Fwg, si tratterà di un lungo ponte nazionale, considerando che la quasi totalità opterà per una meta della Penisola, con una spesa media di poco inferiore ai 500 euro a testa, con la ristorazione destinata a contare in maniera importante.



“Le mete preferite sono il mare, nel 37% delle intenzioni di viaggio – si legge in una nota -, seguito però da città, borghi e luoghi d’arte, indicati dagli intervistati tra il 13% e il 14%, con i giovani fino a 35 anni che preferiscono una grande città e la fascia 55-74 che invece opta maggiormente per borghi e contesti più a dimensione d’uomo”.