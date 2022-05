Lonely Planet UlisseFest: a Pesaro in luglio la festa dei viaggiatori

Tutti viaggiatori e gli amanti del viaggio sono invitati alla quinta edizione del Lonely Planet UlisseFest – La festa del viaggio, quest’anno si svolgerà dal 15 al 17 luglio a Pesaro, appena nominata Capitale italiana della cultura 2024. UlisseFest è organizzato da Edt.

Tema conduttore di questa edizione sarà ‘Ascoltare la terra’: saper cogliere i segnali che ci trasmette, imparare a conoscerla, rispettarla, amarla, essere consapevoli dell’impatto e del valore che ha su di essa ogni nostro viaggio, contribuire a valorizzare i luoghi, le tradizioni e immergersi nella sua infinita diversità, anche attraverso i racconti degli ospiti che si alterneranno sul palco. E il tema di questa edizione si esprime anche attraverso l’illustrazione dell’artista taiwanese Whooly Chen.



“Amiamo chiamarla Festa e non Festival perché vuole essere davvero un momento di celebrazione del mondo in cui lavoriamo e al quale dedichiamo giornalmente le nostre energie: il viaggio in tutte le sue declinazioni - afferma Angelo Pittro, direttore marketing Edt -. A Pesaro vorremmo che le migliaia di visitatori attese nella tre giorni dell’UlisseFest trovassero proposte, idee e prodotti che possano diventare spunti di prossimi viaggi”.



Il Festival si articola in tre giornate di incontri, reading, spettacoli, concerti, film e workshop che animeranno il centro storico, a partire da Piazza del Popolo e con una significativa presenza sul lungomare. Come in passato, anche quest’anno sui palchi dell’UlisseFest si alterneranno scrittori e artisti, fotoreporter e giornalisti, blogger, musicisti e viaggiatori di professione. I concerti chiuderanno ciascuna delle tre giornate: venerdì sera sarà il turno di Goran Bregovic con un grande concerto gratuito in Piazza del Popolo, sabato sera suoneranno gli Africa Unite che celebrano 40 anni di carriera, domenica sera chiuderà la manifestazione una performance di Max Casacci, leader dei Subsonica.



Ospite d’onore il fondatore di Lonely Planet Tony Wheeler. Con lui si celebreranno i 50 anni dal mitico viaggio da Londra a Melbourne attraverso l’Asia del 1972, che darà vita, l’anno dopo alla prima Lonely Planet. E poi molti workshop, come quello dedicato alla scrittura di viaggio, al foto trekking urbano, alla scrittura del giornalismo di viaggio e laboratori.