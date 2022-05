Il tempo della ripartenza forse è davvero arrivato. Fra mille difficoltà e con ancora il peso di tante incertezze a frenare i primi entusiasmi, le prenotazioni stanno ricominciando a muoversi. Nell'edizione di TTG Magazine di oggi, online sulla digital edition, tanti i temi affrontati, che segnalano la voglia di tornare a viaggiare malgrado i nodi legati alla guerra e all'incremento dei prezzi.

Focus villaggi: l’inchiesta di TTG

Tuttavia, in agenzia di viaggi arrivano i primi segnali di una ripresa a lungo attesa. Nell’inchiesta realizzata da TTG Italia i dettaglianti fanno focus su uno dei prodotti tradizionalmente legati alla bella stagione: la vacanza in villaggio. Che tuttavia quest’anno più che mai ha dovuto reinventarsi all’insegna della massima flessibilità. Flessibilità nei tempi di prenotazione, ma anche nelle condizioni di vendita e nella tipologia di servizi offerti.



Le assicurazioni del futuro

Medesimo discorso anche per un altro grande tema affrontato nelle pagine di TTG Magazine, quello relativo alle assicurazioni di viaggio.



Le richieste di copertura sono aumentate in modo esponenziale, ma le esigenze del post pandemia sono profondamente diverse e i grandi gruppi ne hanno dovuto tenere conto, ideando formule ad hoc per garantire soggiorni sereni.



I servizi completi con le opinioni e le strategie dei protagonisti del mercato sono disponibili su TTG Magazine, in distribuzione da oggi e online sulla digital edition.