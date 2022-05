Nuova disciplina sui dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Il ministro della Salute ha definito una nuova disciplina dell’utilizzo delle mascherine, che produce effetti sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge che conterrà una nuova disciplina legislativa della materia, si legge su Hotelmag.

In base alla nuova ordinanza, viene meno l’obbligo di indossare le mascherine all’interno delle attività turistico ricettive sia all’aperto, sia al chiuso.



L’ordinanza, però, stabilisce che è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 nei casi di seguito elencati.



Per l’accesso a aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto persone, a navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, a treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri, autobus e mezzi di trasporto scolastico.



Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.



“Per quanto riguarda i luoghi di lavoro privati – puntualizza, inoltre, una circolare Federalberghi -, va considerato che sono tuttora in vigore le regole previste nel Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali, aggiornato il 6 aprile 2021, che prevedono l’uso delle mascherine. A tal riguardo, l’incontro del 4 maggio tra le Confederazioni verifica se prorogare o modificare le attuali regole”.