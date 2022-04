Un appuntamento creato su misura per le imprese del turismo, uno spazio ad hoc in cui personaggi e player di spicco possono confrontarsi su idee e progetti e tracciare nuove strade per l’industria turistica. È l’obiettivo di Meet Forum 2022, di cui TTG Italia è media partner, in programma il 29 e il 30 aprile all’hotel Smy Carlos V We|lness & Spa di Alghero, che sta per vivere la sua edizione più eclatante grazie alla partecipazione di importanti protagonisti del settore.

I relatori

Un corposo elenco di relatori in rappresentanza di aziende nazionali e internazionali, tra cui Ita Airways, easyJet, Welcome Travel, Grimaldi Lines, Ryanair, Ota Viaggi, giusto per citarne alcune.

“È sempre più forte, tra gli stakeholder, l’esigenza di incontrarsi e condividere momenti di confronto, e di poterlo fare in un ambiente riservato e realizzato su misura”, afferma Massimiliano Cossu (nella foto), a.d. di Portale Sardegna. È da questa realtà imprenditoriale di Nuoro che, nel 2016, è scaturita l’iniziativa di dare vita al Meet Forum, che, anno dopo anno, ha guadagnato la scena diventando “una sorta di ‘Davos del turismo’ - come puntualizza Cossu -, un appuntamento di livello nazionale, con le imprese protagoniste assolute dell’evento. Inoltre, tra gli attori del confronto, ci sono i massimi esponenti di vettori, aerei e marittimi, la cui presenza denota l’interesse verso la destinazione Sardegna”.



Insieme a Welcome Travel

Main partner della sesta edizione del Mediterranean European Economic Tourism Forum è Welcome Travel, che, con Portale Sardegna, ha sviluppato il progetto Welcome to Italy. “Siamo felici di dare il nostro supporto a un’iniziativa che riteniamo funzionale alle nostre strategie”, sottolinea Adriano Apicella, a.d. di Welcome Travel Group. “Oltre a essere particolarmente importante - evidenzia Massimiliano Cossu -, questo supporto ci inorgoglisce. Siamo riconoscenti ad Apicella per aver coinvolto tutto il top management, che sarà presente ad Alghero, dimostrando così di credere sino in fondo in questo format”. S.P.