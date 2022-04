eDreams ODIGEO: “Siamo in una solida posizione finanziaria”

In merito all’ultimo post di Roberto Meloni nel blog ‘Star Wars’ ospitato su questa agenzia di stampa, riceviamo e pubblichiamo il seguente statement di eDreams ODIGEO.

“eDreams ODIGEO è in una solida posizione finanziaria e ha saputo emergere con successo dalla pandemia con una rinnovata leadership globale. Sulla base della sua ultima informativa finanziaria, corrispondente al terzo trimestre dell'anno fiscale, la Società ha aumentato il proprio margine di guadagno del 218% rispetto allo scorso anno e ha raggiunto un Cash EBITDA positivo di 33,3 milioni nei 9 mesi dell'anno fiscale, il tutto mantenendo una solida posizione di liquidità di 111 milioni di euro.

La Società ha anche eseguito con successo l'ottimizzazione della struttura del proprio capitale, raccogliendo 75 milioni di euro di capitale primario grazie alla domanda degli investitori in entrata e aggiungendo più di 30 nuovi investitori azionari, a dimostrazione della fiducia che i mercati finanziari ripongono nel solido modello di business della Società.



Allo stesso modo, la società ha rifinanziato con successo tutto il suo debito, ha ridotto la dimensione delle sue Senior Notes di 50 milioni di euro e ne ha esteso la scadenza di 5,5 anni, migliorando i termini contrattuali e riducendo gli interessi passivi di 2,5 milioni di euro all'anno, il che dimostra ancora una volta la fiducia dei mercati finanziari rispetto alle performance e alla strategia della Società. Inoltre, durante la pandemia, l’azienda ha aumentato la propria quota di mercato di oltre 6 punti percentuali, raggiungendo il 37%, e ha migliorato il proprio vantaggio competitivo diventando il maggior rivenditore di voli al mondo esclusa la Cina.



La Società ha costantemente sovraperformato rispetto alla media del settore dei viaggi, le prenotazioni infatti superano i livelli pre-COVID19 e sono ampiamente superiori a quelle degli altri player nel settore. La chiave del successo di eDreams ODIGEO è Prime, il primo programma di abbonamento nel settore dei viaggi, che, con ottime performance, ha registrato un'impressionante crescita del 182% solo nell'ultimo anno, raggiungendo quota 2,4 milioni di membri in tutto il mondo. eDreams ODIGEO sta reinventando l'esperienza di viaggio e, grazie ad una solida posizione finanziaria e a un posizionamento strategico di mercato senza pari, guida l'innovazione tecnologica nel settore viaggi. Contestualmente, la Società ha inoltre appena annunciato che aumenterà la propria forza lavoro globale con l’ingresso di 500 dipendenti entro il 2025, per continuare in questa direzione”.