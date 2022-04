Meeting ed eventi, tempo di ripartire con regole nuove

Segnali positivi anche dal comparto degli eventi: il presidente di Federcongressi & eventi, Gabriella Gentile, segnala la ripartenza delle manifestazioni in presenza.

“Stiamo assistendo a uno scenario di ripresa, che rende tuttavia necessari investimenti importanti e irrinunciabili in direzione di sicurezza, tecnologia, formazione e riorganizzazione aziendale sulla base di nuovi modelli organizzativi, fondati su regole e norme in evoluzione”.



Opinione condivisa anche da chi lavora nel business travel come Roberta Billè, presidente di Gbta Italia.: “Ripartenza sì, ma con regole nuove”.