A Las Vegas un Gran Premio di Formula Uno: i bolidi sfrecceranno lungo la strip

Las Vegas come Montecarlo. Bisognerà attendere il mese di novembre del 2023 per potere vedere quella che si annuncia come una delle gare più spettacolari del circuito della Formula Uno. Sin City è stata infatti inserita tra i Gran Premi del prossimo anno.

Sarà un circuito cittadino che si snoderà per le strade della città, coprendo anche quasi due chilometri della mitica Strip. Per rendere ancora più spettacolare l’evento gli organizzatori hanno deciso di fare correre i bolidi di sera, nella giornata di sabato anziché la tradizionale domenica.



Si tratterà di un circuito della lunghezza di circa 6 chilometri, si legge su Travel Weekly, che verrà percorso per 50 volte costeggiando icone come il Ceasars Palace o il Bellagio. I paddock verranno invece posizionati sulla East Harmon Avenue.