Stop al Green pass: le nuove regole in vigore da oggi

Finito lo stato d’emergenza, l’Italia torna a respirare. Merito anche dello snellimento delle regole che riguardano l’utilizzo del Green pass, che di fatto dovrebbe essere definitivamente abolito dal 1 maggio a parte che per le visite nelle Rsa e nei reparti di degenza degli ospedali, dove fino al 31 dicembre resta l’obbligo di esibire Green pass rafforzato.

Dove non serve più

Da oggi , come riporta il Sole 24Ore, non è più necessario avere il Green pass base per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, da parrucchieri e barbieri, nelle banche e alle poste.

La mascherina resta però obbligatoria fino al 30 aprile.

Niente Green pass nemmeno per alloggiare in hotel e strutture ricettive, compresi i ristoranti al loro interno, per visitare musei, mostre e biblioteche, per accedere ai parchi divertimento e alle piscine all'aperto, per mangiare nei bar e ristoranti all'aperto. Niente green pass per salire sui mezzi di trasporto pubblico locale come tram, autobus, metro, anche se resta l’obbligo di mascherina Ffp2 fino al 30 aprile.



Dove ancora serve il 'base'

Il Green pass base (basta il tampone) resta invece obbligatorio per fruire della ristorazione al chiuso, al banco o al tavolo. Medesimo discorso per salire su aerei, treni, traghetti e pullman intra-regionali, sempre salvo l’ obbligo di mascherina Ffp2 fino al 30 aprile.

E ancora, Green pass base per accedere a concorsi pubblici, accedere alle mense, andare allo stadio (da aprile riempibili al 100% della capienza) e assistere a spettacoli teatrali e concerti all’aperto.



Sul lavoro

In ambito lavorativo, già dal 25 marzo stop al Green pass base per over 50 e forze dell’ordine, vigili, docenti universitari e in generale tutte le categorie per le quali è previsto l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno. Anche i docenti non vaccinati possono tornare a scuola con il tampone negativo, ma non possono insegnare.



Dove serve ancora il Super Green Pass

Fino al 30 aprile il Super green pass resta quindi indispensabile solo per accedere alle gare nei palazzetti dello sport al chiuso; partecipare a feste organizzate nei locali al chiuso; assistere a film, spettacoli teatrali e concerti al chiuso; entrare nelle discoteche; frequentare piscine, palestre, centri benessere al chiuso; praticare sport di squadra e di contatto al chiuso; partecipare a convegni e congressi; entrare in sale scommesse, sale bingo e casinò.