Guide Moizzi, uno strumento in più per tour operator e agenzie

Tante novità in casa Guide Moizzi, che rafforza la collaborazione con gli operatori del settore mettendo a disposizione le proprie risorse nel campo della cura dei contenuti dedicati al mondo del turismo.

"Nell’ultimo periodo, abbiamo rinnovato tutta l’immagine coordinata per rivolgerci ad un vasto pubblico che includesse anche le fasce più giovani. Stiamo registrando infatti un ritorno di interesse verso l'oggetto libro anche tra le fasce dei 20/30enni - dichiara Leone Bernardini de Pace (nella foto), editore di Guide Moizzi -. Da sempre distribuiamo le guide a livello nazionale in tutte le librerie, con il nostro stile e con i nostri autori. Siamo convinti che, tra le tante informazioni presenti sul web, sia molto utile diffondere testi affidabili, sempre aggiornati e creati per le specificità del viaggiatore italiano. Ecco perché abbiamo deciso di concentrarci nella collaborazione con gli operatori, siano t.o. o agenzie, mettendo tutto il nostro impegno nella selezione e fornitura di contenuti approfonditi e nello stesso tempo curiosi, accattivanti e dal look contemporaneo”.



Inoltre, spiega Bernardini de Pace “abbiamo sviluppato una linea di guide interattive digitali - le Instant Guides - che grazie alla nostra grafica e ai tanti contenuti multimediali, stimolano la voglia di viaggiare e offrono nello stesso tempo un altro strumento a disposizione degli operatori per arricchire i propri preventivi e i documenti di viaggio, ormai da diverso tempo quasi esclusivamente digitali".



Tutti i testi, che coprono più di 160 destinazioni in tutto il mondo, possono essere cuciti su misura per rispondere alle specifiche esigenze di viaggio, ai diversi target e itinerari. Inoltre, è possibile personalizzare la grafica delle guide cartacee, dalla copertina alla cartografia. In copertina, un QRcode può puntare al sito dell'operatore, alla mappa digitale del viaggio acquistato e a tanto altro ancora. L’ultima uscita in libreria, la guida a Israele scritta da Carla Diamanti, porta con sé tutte queste novità ed è declinata su tre tipologie di viaggio molto diverse tra loro.ù



L’offerta di contenuti di viaggio della casa editrice si completa con le Instant Guides, guide digitali che esplorano l’universo del viaggiare, ottimizzate per la fruizione app, mobile e desktop, ma anche pronte per essere stampate grazie alla tecnologia print on demand.