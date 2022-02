di Remo Vangelista

Il mercato luxury sotto i riflettori grazie ad un accordo tra due player importanti. Gabetti Short Rent ha infatti siglato un contratto di esclusiva biennale con Alpitour per vacanze Luxury Villas in Italia e nel resto del mondo attraverso Made by Turisanda.

La partnership riguarda la fornitura di ville di lusso (oltre 400 strutture) in Italia, Paesi del Mediterraneo, Caraibi e Oceano Indiano.

“Abbiamo l’obiettivo comune di conquistare la leadership sul mercato delle Luxury Villas – ha detto a TTG Italia Emiliano Di Bartolo (nella foto), amministratore delegato di Gabetti Rent –. L’accordo in esclusiva mondiale con il gruppo Alpitour ci permette di piazzare sul mercato del luxury il nostro portafoglio di ville di lusso internazionale. L’intesa valida per 2 anni prevede la vendita del prodotto attraverso le agenzie di viaggi controllate dal gruppo torinese che, con questa operazione si rafforza sul segmento luxury. Un settore che negli ultimi anni non ha risentito della crisi di mercato. Attualmente abbiamo 400 ville in gestione e la gamma di immobili di lusso della società vedrà nei prossimi anni un’importante crescita”.

Crescita che potrebbe riguardare anche altri settori dell’ospitalità. Il mercato delle strutture alberghiere è infatti sotto la lente d’ingrandimento di molti fondi d’investimento e lo stesso Di Bartolo senza entrare nel dettaglio delle varie operazioni spiega: “Stiamo inoltre studiando con attenzione il mondo alberghiero, perché si potrebbe valutare l’integrazione tra il prodotto luxury villas ed i servizi alberghieri di alto livello”. L’intesa con Alpitour ha senza dubbio lasciato l’amaro in bocca ad altri operatori che speravano di poter entrare in un segmento ad alta redditività.



L’a.d. di Gabetti Rent Spa a tal proposito aggiunge: “Abbiamo dialogato con altri big del settore ma l’intesa con Alpitour è stata immediata poiché condividiamo gli stessi valori orientati alla qualità e alla cura del cliente. Ora stiamo portando avanti l’attività di scouting in Italia e nel Mediterraneo per sfruttare al meglio questa fase”.

Nella nota diramata dalle due società si legge che l’offerta (luxury) è destinata ad essere potenziata sotto la guida commerciale di Sonia Nuvolari Scarpa, manager attiva nel mercato del lusso da oltre 20 anni.

Dal fronte Alpitour bisogna segnalare che Pier Ezhaya, direttore tour operating, ha commentato l’intesa con Gabetti Rent Spa evidenziando che “si tratta di un accordo siglato con un partner di assoluto prestigio, capace di rispondere ai bisogni dei consumatori. Un altro passo importante per completare l’offerta Goal Oriented di Made by Turisanda”.