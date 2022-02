La tempesta Eunice arriva in Italia: traghetti in difficoltà e impianti da sci chiusi

È arrivata anche in Italia la coda della tempesta Eunice che ha flagellato la Gran Bretagna da venerdì scorso. In Sardegna sono state registrate raffiche di maestrale oltre i 100 chilometri l’ora, e anche le Alpi sono sferzate da forti venti secondo quanto riporta corriere.it.

Il peggioramento delle condizioni meteo i Sardegna ha già avuto ripercussioni sui collegamenti via mare: Moby ha fatto saltare le prime due corse del mattino da Santa Teresa Gallura a Bonifacio, in Corsica. Il traghetto Janas della Tirrenia, in servizio sulla Genova-Porto Torres, è invece stato dirottato al porto di Olbia, da dove ripartirà questa sera verso lo scalo ligure.



Per quanto riguarda le Alpi, a Sestriere, in Piemonte, il vento ha costretto alla chiusura gli impianti di risalita sulle piste da sci. Nella zona è stata registrata anche la raffica di vento più violenta: sul massiccio del Gran Paradiso una raffica ha toccato i 176 chilometri orari.