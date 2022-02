Sileri sullo stato d’emergenza: “Potrebbe finire il 31 marzo”

Ad anticiparlo il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: lo stato di emergenza potrebbe finire il 31 marzo di quest’anno. Una decisione che potrebbe portare anche alla fine delle restrizioni e alla revisione del Green pass.

“Credo che il 31 di marzo lo stato di emergenza non sarà prorogato - ha detto il sottosegretario alla Salute intervenendo a Metropolis, il podcast di Repubblica.it -. E per la fine del mese avremo abbandonato tante di quelle restrizioni che oggi abbiamo. Forse andrebbe ripensato anche il Green pass, in base all'andamento del virus, e anche il tipo di vaccinazione, che tra l'altro andrà rimodulata, fatta su persona”.



Un buona notizia, come l’accenno di Sileri al cambiamento di approccio alla malattia: “Siamo nella fase di transizione da pandemia a endemia - spiega -. La Omicron è una variante che corre di più, meno aggressiva su una popolazione largamente vaccinata. Con Delta, a parità di contagio, i morti sarebbero stati 10 volte tanto”. Green Pass in vigore fino a quando? “Lo si deciderà in base all'andamento del virus” conclude.

Qui il video.