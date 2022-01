Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia (nella foto) vede di buon occhio l’operazione Ita Airways, il Gruppo Msc e Lufthansa, che proprio in questi giorni sta prendendo forma.

“Un bel colpo, una bella operazione” commenta Garavaglia intervistato da Milano Finanza.

In attesa del semaforo verde alle trattative da parte del Ministero dell’Economia e del consiglio dei ministri, la possibile alleanza - in circa tre mesi si dovrebbe arrivare alla presentazione dell’offerta vera e propria – ha ottenuto il plauso del ministro del Turismo.

Aspettando dell’ok del Governo, Garavaglia prende posizione in merito, ritenendo che la possibile alleanza sarebbe in grado di generare ricadute positive su tutto il comparto turistico.

Investitori solidi

“È la conferma che un quadro politico stabile attira anche gli investitori più importanti e solidi, creando le condizioni per operazioni come questa. Il Gruppo Aponte – prosegue il ministro – ha credenziali molto forti e credo che di questa operazione, se andrà in porto, beneficeranno non solo i gruppi interessati ma l’intero sistema Paese. Potrebbe essere davvero il cambio di passo che aspettavamo”.



Strategia globale

Garavaglia sottolinea di aver già discusso con l’a.d. Fabio Lazzerini possibili intese in ambito turistico, fra le quali il possibile accordo fra Ita e il Gruppo Fs per l’intermodalità, che prevede una sempre maggiore integrazione aerei-treni. Allo studio anche la “bigliettazione integrata”.

E sulle possibili sinergie con il mondo delle crociere, alle quali Msc appartiene, il ministro sottolinea come “Vista la vocazione turistica del nostro Paese, il contributo del settore crocieristico è fondamentale. Sono lieto che il ministro Speranza abbia finalmente accolto le nostre richieste aprendo nuovi corridoi Covid-free già da febbraio, perché possono dare impulso anche alla ripresa delle crociere. Penso all’Oman, alla Turchia o a Cuba, solo per fare qualche esempio. Si vede un po’di luce”.



Graduale allentamento delle restrizioni

E se le previsioni sulla diffusione della variante Omicron saranno rispettate, “possiamo aspettarci a breve un graduale allentamento delle restrizioni”.

Infine, sui tempi di chiusura dell’accordo Ita-Msc-Lufthansa: “Mi auguro che si arrivi all’intesa nei tempi stabiliti. Allora la stagione estiva sarà alle porte. C’è un gran desiderio di tornare a viaggiare. Bisogna farsi trovare pronti. Questa è davvero un’occasione da non perdere”.