Fra incertezze sul futuro e opportunità da cogliere, il 2022 appena cominciato si presenta ancora una volta un anno sfidante, che tuttavia potrebbe riservare positive sorprese.

Ne sono convinti i manager intervistati da TTG Italia nel primo numero dell’anno, che hanno messo a nudo progetti e strategie per superare la crisi e recuperare quella ‘quasi normalità’ da tutti auspicata.

Il primo numero di TTG Magazine dà voce ai protagonisti di un settore fatto di aziende, di numeri e prima ancora di persone che a fatica hanno deciso di continuare a scommettere sul comparto turistico. Un settore che produce una quota importante del Pil italiano, a lungo relegato a ruolo di secondo piano.



Dall’inchiesta, emerge che il 2022 si apre su basi nuove. C’è chi ha deciso di sacrificare la marginalità per mantenere un’offerta competitiva malgrado l’incremento dei prezzi, chi ha comunque pensato di innovare e potenziare il prodotto per sostenere il lavoro delle agenzie e trovarsi pronto alla riapertura dei confini. C’è chi ha utilizzato questi lunghi mesi per ristrutturare, migliorare la tecnologia, mettere a punto sistemi di lavoro più agili, dove lo smart working si alterna al lavoro in presenza. C’è chi ha lavorato per rilanciare brand blasonati e chi ha dato vita a nuovi marchi, puntando su un lungo raggio che dovrà ripartire.



La strada sarà ancora lunga, ma molti predicono che una prima fase di assestamento sarà seguita da un ‘effetto rimbalzo’ già atteso nel 2021 ma ritardato dalla doccia fredda Omicron.