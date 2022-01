Dovrebbe arrivare sul tavolo del consiglio dei ministro giovedì prossimo un nuovo decreto Sostegni, il ter, all’interno del quale dovrebbero trovare risposta le richieste del mondo del turismo sulla Cassa integrazione Covid e su nuovi soldi a sostegno delle aziende.

Obiettivo del decreto dovrebbero essere la continuità aziendale e la tutela dell’occupazione nei settori più colpiti, primo fra tutti il turismo.



Il pacchetto di risorse dovrebbe aggirarsi sui 2 miliardi di euro, anche se i partiti sono in pressing per richiederne di più: l’obiettivo delle forze politiche sarebbe quello di votare uno scostamento di bilancio da almeno 10 miliardi, ma Draghi e il Ministero dell’Economia vorrebbero evitare e limitarsi a un intervento co i fondi già a disposizione.



L'sos del turismo

L'allarme più preoccupante è quello che arriva dal turismo, ma adesso anche le aziende di trasporto, sia su rotaia che su gomma, fra le quali Italo, Itabus e Flixbus, si aggiungono alla lista dei comparti che chiedono aiuti. I sindacati rilanciano poi la richiesta di ripristinare le tutele previste fino al 2021 per i lavoratori a partire dalla cassa integrazione Covid.



Quest’ultima potrebbe essere concessa per un periodo che va dalle 9 alle 13 settimane, ma è da oggi che parte il lavoro vero e proprio sul decreto e quindi i dettagli sono ancora da definire.