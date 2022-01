Si fa sempre più concreta la possibilità che il Cdm convocato per il 5 gennaio ratifichi l’obbligatorietà di vaccino e Super Green pass per tutti i lavoratori.

Come riportato da Il Resto del Carlino, si tratterebbe di un provvedimento necessario per cercare di mitigare l'impennata dei contagi e non paralizzare le attività produttive.

L’estensione dell’obbligo all’intera popolazione sembrerebbe una strada che il Governo non intende percorrere, mentre prende corpo l’ipotesi dell'obbligatorietà per tutti i lavoratori.



Questo anche a seguito dell’avvicinarsi delle nuove regole associate al Super Green pass, che entreranno in vigore il 10 gennaio escludendo di fatto i No vax dalla vita sociale con il divieto d'ingresso nei locali pubblici e nei luoghi di sport e spettacolo.



Atteso per domani, il Cdm dovrebbe esaminare la nuova stretta, proprio a cominciare dall'estensione del Super Green pass al mondo del lavoro.

Per la scuola, l'ipotesi è sarebbe invece quella di limitare la Dad ai non vaccinati in caso di due contagiati in classe.