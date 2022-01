Veneto: 35 milioni di contributi per le imprese turistiche montane

Via libera dalla giunta regionale del Veneto all’utilizzo di 34 milioni 843.305 euro destinati alle imprese turistiche dei Comuni ubicati nei comprensori sciistici. I contributi, a fondo perduto, verranno erogati, con la collaborazione operativa di Unioncamere Veneto, si legge su Hotelmag, attraverso un bando che sarà pubblicato a febbraio.

“Gli uffici regionali sono al lavoro per far sì che questi fondi possano essere erogati quanto prima attraverso un bando pubblico che terrà conto anche delle indicazioni provenienti dal territorio – ha spiegato Federico Caner, assessore al Turismo della Regione del Veneto -. Per esempio, la richiesta di non erogare contributi a pioggia o a carattere forfettario, ma di fissare dei criteri per far sì che i ristori siano proporzionali alle perdite e alle dimensioni delle aziende”.



L'articolo completo è disponibile su Hotelmag a questo link