Cambia la procedura per chi è stato positivo al virus ma è guarito. Per ottenere lo sblocco della carta verde non sarà più necessario il certificato di guarigione, ma è sufficiente l’esito negativo di un test molecolare o antigenico.

Il Governo ha cambiato le regole della quarantena per positivi e contatti stretti e sta adeguando i sistemi informatici. Nell’ultima circolare del ministero della Salute riportata dal Corriere della Sera si spiega che “Per chi è sempre stato asintomatico, o è asintomatico da 3 giorni, ha ricevuto il booster (terza dose) o ha completato il ciclo vaccinale (due dosi) da meno di 120 giorni, la durata dell’isolamento è di 7 giorni. Al termine deve effettuare un test antigenico o molecolare”. Non cambia invece nulla per chi ha sintomi: l’isolamento dura 10 giorni e al termine si deve effettuare un test antigenico o molecolare.



Al momento della scoperta della positività il Green pass viene automaticamente sospeso. Fino ad ora, per sbloccare il Green pass una volta guariti si doveva inviare l’esito negativo del tampone al medico di base, che emetteva il certificato di guarigione provvedendo allo sblocco del Green pass sulla piattaforma nazionale e attivando così l’invio del nuovo Green pass. Ma il Governo ha ora deciso ha deciso di far scattare il ‘doppio automatismo’: visto che il tampone positivo sospende il Green pass, il tampone negativo lo deve riattivare. I tecnici stanno modificando gli algoritmi in modo che sulla piattaforma nazionale e sulla App Io venga registrato in tempo reale il cambio di condizione del cittadino e non ci siano ritardi nel nuovo rilascio della certificazione verde.



Intanto, come riportato dal Corriere della Sera, viene precisato che ‘il tampone negativo cartaceo è valido ai fini della certificazione di guarigione’.Non deve rispettare la quarantena chi ha avuto contatti stretti con un positivo se ha due o tre dosi da meno di 120 giorni, ma deve indossare la FfP2 per dieci giorni. Chi si è vaccinato da più di 120 giorni deve stare in quarantena 5 giorni e uscire con tampone negativo, chi non è vaccinato 10 giorni e uscire con tampone negativo.



Inoltre, il 10 gennaio entrerà in vigore il decreto che consente l’ingresso nei locali pubblici, nei luoghi dello spettacolo e l’utilizzo dei mezzi di trasporto soltanto a vaccinati e guariti. E il 5 potrebbe inoltre essere esteso a tutti i lavoratori l’obbligo di Green pass rafforzato.