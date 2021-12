Von der Leyen: “L’economia italiana sta crescendo più in fretta di sempre”

Il Pil dell’Italia tornerà ai livelli pre-crisi già entro la metà del prossimo anno. A prevederlo è la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, che ha elogiato l’Italia dagli scranni dell’Università Cattolica, dove si è recata per l’inaugurazione dell’anno accademico. "Grazie alla solidarietà europea e alla capacità dell'Italia di gestire efficacemente la pandemia - ha detto -, l'economia italiana sta crescendo più in fretta che in qualunque altro momento dall'inizio di questo secolo".

"Abbiamo fatto fronte comune"

Parlando della gestioen del Covid Von der Leyen ha evidenziato come, negli ultimi due anni, l'Europa abbia compiuto un nuovo passo avanti, mettendo a punto una propria risposta alla pandemia. “Per la prima volta nella nostra storia - ha continuato - abbiamo fatto fronte comune per produrre e acquistare vaccini per tutti gli europei. È grazie a questa scelta che oggi disponiamo di tutte le dosi necessarie per affrontare la quarta ondata della pandemia. E per la prima volta nella storia abbiamo creato un piano di ripresa, finanziato dall'Unione europea, per aiutare ciascuno Stato membro a risollevarsi dalla crisi e a rimodellare la propria economia".



Ha poi elogiato i ragazzi, che hanno aderito subito alla campagna vaccinale: "Dall'inizio della pandemia - ha spiegato - i giovani sono stati un esempio per tutti. Qui in Italia oltre l'80% dei ragazzi della vostra età è completamente vaccinato, una percentuale più elevata rispetto alle persone con qualche anno in più di voi".